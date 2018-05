Direto da mulher

Shirin Ebadi não deixou transparecer incômodo por não ter sido recebida por Dilma no Brasil. Em jantar na casa de Suzana Villas Boas, anteontem, contou que pretende escrever carta aberta de agradecimento à presidente, por ter defendido a vida de Sakineh.

A Nobel da Paz descreveu ali a desigualdade dos direitos no Irã: “Em um processo legal, o testemunho de duas mulheres equivale ao de um homem. Assim como as indenizações.”Além do homem poder ter quatro mulheres e a mulher só um marido.