Direto da Itália

De olho em uma salumeria de qualidade e diversificada, os sócios do Tre Bicchieri, Cid Simão e Rodrigo Queiroz – em parceria com e empresário Luiz Matta – t iram do papel um antigo sonho: está tudo pronto para abrirem, no fim do mês, o restaurante Etto, nos Jardins.

A ideia do trio nasceu da vontade de trazer ao País um pouco do lifestyle das cidades italianas, com direito ao saboroso costume de degustar e petiscar produtos da original salumeria – embutidos , alcachofras marinadas, legumes recheados e queijos importados, entre muitos outros itens.

“Estamos trazendo uma tendência e um costume que os italianos apreciam muito. Queremos que as pessoas se sintam confortáveis em um ambiente descontraído, com boa comida e drinques”, afirma Cid Simão.