Três estrelas Michelin, o chef italiano Roberto Bobo Cerea – que divide com o irmão o restaurante Da Vittorio, em Bergamo, na Itália – desembarca na quarta-feira em solo paulistano para inovar os cardápios do tradicional buffet França. “A vinda de Bobo Cerea tem como objetivo dar uma oxigenada na nossa cozinha com as novas técnicas e tendências da gastronomia europeia”, explica José Carlos França, proprietário do buffet.

