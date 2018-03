Direto da Itália

Telinha

Como antecipado ontem, pelo blog desta coluna, dirigentes top da Foxconn desembarcam no Brasil semana que vem. A multinacional quer construir uma fábrica de telas touchscreen no País. “Já temos oferta de seis governadores de Estado para abrigar a nova empresa”, assegurou Aloizio Mercadante, durante seminário do Lide em Roma.

Este seria o começo de um complexo maior, de US$ 12 bilhões, conforme projeto anterior.

Para instalá-la, segundo o ministro, a Foxconn precisará de área de 1,5 km, fornecimento anual de 4 GW de energia e aeroporto internacional por perto.

Troca-troca

O seminário do Lide reuniu, ontem, os ministros Fernando Pimentel e Aloizio Mercadante , os governadores Jaques Wagner, Eduardo Campos, Marconi Perillo e Marcelo Déda e representantes da indústria italiana.

Todos tentando intensificar o comércio bilateral.

Ao final, João Doria propôs trocar Paulo Skaf, da Fiesp, por Emma Marcegaglia, presidente da Confindustria. A plateia, composta de empresários italianos e brasileiros, adorou.

Mundo redondo

Como o Brasil ajudará a Europa? Mercadante explica: “Participando dos programas de privatização tanto da Itália quanto de Portugal”.

Assim, segundo o ministro, o Brasil retribuiria a contribuição desses dois países no passado.

Futuro

Cledorvino Belini, da Fiat (que reconfirmou investimentos de R$ 10 bilhões no Brasil até 2014), tem a firme convicção de não haver outro caminho para a indústria brasileira que não o da inovação.

“Neste contexto, a participação do governo brasileiro é vital”, declarou à coluna.

Mercadante concordou. E lembrou que seu ministério criou uma “Embrapa da indústria” para tanto. “IPT, Sematec e INT vão chegar a 30 contratos de gestão”. Recursos? “A ideia é que um terço venha da indústria; outro, dos institutos; e mais um, do governo”.

Futuro 2

Hoje, a subsidiária brasileira da Fiat contribui com 30% do faturamento mundial da montadora. “Mais um pouco e sua matriz será no Brasil”, pondera Mercadante, esperançoso.

Efeito crachá

Ainda causa confusão o caso Cesare Battisti. Indagado sobre o assunto, José Viegas, embaixador brasileiro na Itália, pegou o crachá desta colunista pendurado no pescoço e sentenciou: “Não”.

Já o embaixador italiano no Brasil, Gherardo La Francesca, fez diferente. Pensou e avaliou: “Tá controlado”.

O desconforto, de ambos os lados, é nítido.

Roqueira

Christiane Torloni está perplexa e ainda se pergunta como uma frase como a dita por ela no Rock in Rio (“hoje é dia de rock, bebê”) pode ter chamado tanta atenção.

“Não entendi”, disse à coluna durante jantar da TAM na embaixada do Brasil em Roma.