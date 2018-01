Direto da Grécia

A formação em química de Lena Philippou e em farmacologia de George Korres deu na combinação perfeita para o casal grego que toca junto, há 20 anos, a marca de cosméticos internacional Korres.

Mesmo com duas décadas nas costas, a dupla só pensa nos próximos passos. Um deles é como se reinventar durante a crise pela qual a Grécia passa. Para George, a situação não é inteiramente ruim: “O consumidor fica mais exigente, quer autenticidade e isso estimula a criatividade”. Já Lena explica que uma das formas de driblar as adversidades é por meio de parcerias com pequenos produtores rurais. “Muitos possuem tesouros, fórmulas de cultivar ingredientes apreendidas com seus avós. Trabalhar com eles é uma boa troca ”.

Para o Brasil, onde a marca se instalou há um ano, a expectativa também é positiva apesar da crise local. “Nos sentimos mais próximos dos brasileiros” , revela Lena.