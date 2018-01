Direto da ginástica

O espírito de equipe do time americano de ginástica tem chamado atenção nas redes sociais.

Alexandra Raisman, medalha de prata no individual geral, ganhou até bilhete de elogios à sua performance, escrito pelas companheiras Laurie Hernandez e Madison Kocian.

Simone Biles também festejou a colega – que postou em seu Instagram uma frase de Biles, sensação do momento. Na qual esta se diz “mais orgulhosa pela prata de Aly” do que pelo seu ouro. “Ela é um dos meus modelos. Não há ninguém com quem eu prefira dividir o pódio”.