Direto da Força

Para não dividir os holofotes, Eduardo Campos só apareceu na festa da Força Sindical pelo 1º de Maio, na praça Campo de Bagatelle, após a saída de Gilberto Carvalho e Aécio. O problema é que o Grupo Pixote tinha acabado de subir ao palco.

O staff do presidenciável do PSB não pensou duas vezes: correu para evitar que o show fosse interrompido e o pernambucano corresse o risco de levar imensa vaia. Campos deu uma parada na sala VIP até o grupo de pagode terminar sua apresentação.

Antes de dizer que “Dilma é quem deveria ir para a Papuda” e pedir que o público desse uma banana para a presidente, Paulinho da Força tomou algumas doses de pinga com conhaque – “para deixar o discurso mais afiado”, brincou um auxiliar. Deu certo.

Eduardo Cunha, que liderou rebelião da base aliada no Congresso, foi o centro das atenções na sala VIP. Em rodinha com os tucanos Alberto Goldman e Orlando Morando – e também Antônio Rogério Magri, que foi ministro de Collor –, defendia o pronunciamento em que Dilma anunciou 0 aumento de 10% no Bolsa Família e a correção na tabela do IR.

Concorda com as críticas de que o tom foi eleitoreiro? “Temos que levar em conta que são medidas para beneficiar a população”, disse Cunha. Para Goldman, ficou claro que a fala da presidente não teve consistência. “Foi um gesto de desespero para tentar barrar a queda nas pesquisas”, afirmou. “Mas agora não dá mais para desfazer o estrago.”

O que achou da presença de Cunha no evento? “I don’t know…”, soltou Goldman.

Ciceroneado por Paulinho da Força, Cunha desconversou ao ser questionado sobre estar numa festa que serviu de palco para a oposição: “Não vim aqui para escolher candidato a presidente, nem para fazer palanque para ninguém”.

E o evento da CUT, central ligada ao PT? “Não fui convidado. Se tivesse sido, iria”, respondeu o deputado carioca – que fez questão de tirar a gravata antes de sua fala para não destoar dos convidados, de camisa e calça jeans.

Logo depois, saiu apressado em busca de um táxi.