Direto da fonte

Do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, sobre as delações de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht que agora estão sob sua guarda no STF: “Um juiz não pode perder a condição de absolver ou condenar. Equilíbrio e serenidade são essenciais”.

Para manter sua conhecida pontualidade no julgamento dos pedidos de homologação das delações, a equipe do ministro continuará trabalhando durante o recesso do Judiciário, que se estende até 31 de janeiro.