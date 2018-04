Direto da Flip

Foi entre sol e uma leve garoa que Paraty abriu anteontem a sétima Flip. Mesas esgotadas, apagão de uma hora no dia anterior, a festa começou com as tradicionais gringuices dos escritores estrangeiros e seus tropeções nas pedras das ruas centrais.

O biólogo inglês Richard Dawkins foi surpreendido batendo dois pratos de arroz e feijão em um restaurante beira-de-estrada. E resmungou ao chegar em sua pousada, quando lhe pediram que calçasse sapatilhas esterilizantes de pano – iguaizinhas às de hospital.

Os chineses, por sua vez, mostraram solidariedade. A escritora Xin Ran foi vista ajudando seu conterrâneo Ma Jian, que esperava por um tradutor que perdeu o ônibus. Jian é totalmente monoglota.

Sophie Calle chegou mais mansa e fez um pedido somente: quer conhecer o trabalho dos irmãos Campana.

E Gay Talese descartou Chico Buarque e Milton Hatoum, elegendo como seu preferido Bernardo de Carvalho. Talese está lendo, simultaneamente, os três autores.

Já o mexicano Mario Bellatin escolheu para sua lista de ouro Machado de Assis, Mário de Andrade, João Gilberto Noll e Glauco Mattoso.

E nada, até ontem, da esperada chegada de Chico Buarque.

A gripe suína diz presente ao evento. Apesar do sol e do clima de festa, grupos de pessoas são vistos passeando pelas ruas… de máscara.

Marília Neustein

Veja também:

Canecão é palco para cerimônia do Prêmio de Música Brasileira

Bar Baretto agita noite com show do Stop the Moon