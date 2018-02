DIRETO DA FLIP

Há rituais que se repetem desde sempre na Flip. Um deles é o cooper matinal de João Moreira Salles: o diretor tem enfrentado garoa na beira da praia sem titubear.

O frio em Paraty assustou principalmente os convidados estrangeiros. Claude Lanzmann enviou o filho em uma missão: achar um casaco. Na loja, o garoto de 18 anos, ao explicar o que queria o pai, deparou com uma vendedora apaixonada: “Acho o Lanzmann lindo”, suspirou.

Quem está se sentindo em casa é Caryl Phillips. O escritor britânico mora em Nova York, no apartamento que foi de Pelé – quando o rei emprestava seu talento ao Cosmos. “E meu porteiro é brasileiro”, contou à coluna.

Valter hugo mãe também tem longa relação com a cultura tupiniquim. O português, na conversa com Edney Silvestre durante seu painel, confessou que seu sonho de criança era ser… Reginaldo Faria, na novela Água Viva. E que jamais perdeu um só capítulo do seriado Sítio do Picapau Amarelo.

Como em toda edição da Flip, apareceu uma “mala sem alça”. Sopram os ventos que a ex-mulher de um integrante da equipe econômica do governo não tem economizado “carteiradas”. Ao ser barrada em mesas e festas, solta a clássica “você não sabe com quem está falando”. A moça nervosa só relaxou ao ganhar kit-massagem de uma boa (ou incauta) alma.

Na noite de anteontem, o assunto foi a mesa de Luiz Felipe Pondé e Miguel Nicolelis. Parecia até que haviam combinado trocar de papéis. Pondé, munido de seu ceticismo, fez as vezes de cientista. E Nicolelis, pelo tom otimista e o choro que quase escapa durante a palestra, encarnou o filósofo.

