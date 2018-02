DIRETO DA FLIP

Repaginada por causa das obras à beira-mar, a Flip começou anteontem com ares mais frescos. Tendas em lugares novos, vista para o oceano e vários eruditos logo na primeira mesa. Mal subiu ao palco para sua palestra sobre Oswald de Andrade, Antonio Cândido foi aplaudido de pé. O crítico literário, aliás, deu exemplo de simplicidade. Do alto de seus 93 anos, na contramão de muitos convidados da festa, enfrentou cinco horas de carro para chegar a Paraty. Acompanhado das filhas, recusou avião ou helicóptero.

Seu companheiro de aula inaugural foi José Miguel Wisnik, que, elegantemente, cutucou a ministra Ana de Hollanda, presente ao evento. Ao citar o homenageado da feira, lembrou que o antropófago defendia o “copyrigth” de seu Serafim Ponte Grande. Isto é, chamou atenção para o fato de o Ministério da Cultura estar empenhado em acabar com a prática.

Mais cedo, no almoço para os escritores, dois estrangeiros ficaram sob os holofotes pela transcendência na comunicação. O húngaro Péter Esterházy falava em alemão com Emmanuel Carrère, que respondia em francês. E ambos pareciam se compreender perfeitamente. E quem mostrou domínio do português foi a filha do colombiano Héctor Abad. A jovem Daniela aprendeu “brasileiro” com amigos que conheceu onde mora agora, em Barcelona.

Ainda no almoço, o prêmio de ranzinza ficou para Claude Lanzmann. O escritor e cineasta francês – que já foi classificado de imbecil por Oscar Niemeyer – mostrou ter estômago delicado: reclamou, e muito, da comida.

Ao anoitecer, inverteram-se os papéis. Da série “tiete sou eu”, o português Valter Hugo Mãe desembarcou no camarim de Elza Soares, a quem já dedicou textos em Portugal. Ao entregar dois livros seus autografados, o autor emocionou-se.

E a musa da festa, Pola Oloixarac, que se cuide: quem anda roubando a cena nos eventos paralelos são… os vira-latas de Paraty. Durante o almoço de anteontem, um deles deu uma canseira nos funcionários, driblados com maestria pelo totó. Por outro lado, portas abertas para um já conhecido cãozinho que entra e sai da área vip. Virou convidado ilustre.

MARILIA NEUSTEIN

