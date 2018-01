Direto da Flip

A sacada da Capelinha da igreja colonial de Paraty, construída em 1800, vai virar cenário de um dos romances mais famosos do mundo. Quem passar ali verá um Romeu em papel machê escalando para encontrar sua Julieta.

Os bonecos foram encomendados pelo British Council a David Cananéa, artista local, que vai criar também versões de uma Lady Macbeth, que ficará no cemitério da igreja.

Flip 2

As obras fazem parte da Shakespeare House e ocuparão espaço com atividades que marcam os 400 anos da morte do dramaturgo britânico.