Direto da Flip

No almoço do British Council – ontem, para dirigentes da Flip e convidados –, o paquistanês Mohsin Hamid afirmou que, apesar de muçulmano, todas as religiões lhe atraem, porque são formas de contar histórias. O escritor e sua mulher, Zahra, passarão dois dias no Rio depois do festival e já planejam voltar ao Brasil, quando seus filhos tiverem “idade boa para viajar”.

Flip 2

Hamid, aliás, se inspirou em uma árvore tropical, à beira-mar, para fazer o primeiro post de um diário virtual sobre sua vinda ao Brasil. O conteúdo será publicado, durante sua estada, no blog da Cia. das Letras.

Flip 3

Depois de arrancar risos em mesa da Flip, Gregório Duvivier participou ontem de conversa na casa do IMS sobre… Albert Camus. Mais precisamente, sobre o livro O Estrangeiro. O humorista estudou em escola francesa e tem familiaridade com a obra.

Flip 4

Enquanto turistas reclamam do sinal instável da internet, as pousadas justificam: por causa da Copa, este ano o evento ficou para fim de julho, período de chuvas na região, que afetam a rede.