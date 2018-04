Direto da Flip

Deus ajuda quem cedo madruga? Não no caso do português Lobo Antunes. O escritor adiou sua chegada a Paraty porque queria dormir mais. Ficou de fora do almoço na casa de d. João de Orleans e Bragança, na quinta-feira.

Luxo ? Quase nada… Depois de aplausos calorosos em sua mesa, Richard Dawkins teve pressa: marcou voo de volta para ontem mesmo. E decolou de Paraty como carona de Pedro Herz, da Cultura.

Antes, Dawkins curtiu um passeio de mar – apesar da falta de sol – como convidado de honra de Amir Klink.

Quem chegou a Paraty este ano notou uma diferença. Não há mais escritores e poetas autônomos vendendo seus livros nas ruas. Os organizadores deixaram claro, para todos, que a Flip não é “evento comercial”.

Ansiedade para quê? O chinês Ma Jian teve seus cinco minutos. No meio do show de Adriana Calcanhoto encasquetou que queria um DVD da cantora “na hora”. E ficou frustrado quando encontrou a loja fechada – já passava das dez da noite.

José Serra não ia aguentar. Domingos de Oliveira, em pleno palco, durante a mesa “Separações”, solicitou “um cinzeiro e dois cigarros”. A tenda era fechada, mas ainda assim o cineasta fumou tranquilamente.

Paraty é a cidade da cachaça. E a editora Cosac Naify ampliou os horizontes. Criou uma bolacha de apoiar o copo com fotos e frases do homenageado, Manuel Bandeira.

Já a irlandesa Edna O’Brien enfrenta preocupações mais logísticas. Tem dificuldade para se locomover nas pedras da cidade. E não consegue dormir por causa do barulho na praça central, durante a noite.

Seguindo a máxima de que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, Gay Talese garantiu os exemplos. No almoço promovido pela imprensa oficial, foi Nan Talese quem fez o prato do marido. E , bem esperta, colocou pimenta para si, mas não para ele.

Nan foi requisitada, também, para providenciar sua garrafinha de whisky enquanto ele falava sobre seu próximo livro – uma reportagem sobre o casamento dos dois.

Anne-Solange Noble, da Gallimard, adorou o clima brasileiro de interação entre autores, editores e mediadores. Resultado? Quer trazer os autores que publica, para participar da festa.

A novela Caminho das Índias pegou, não há dúvida. Uma em cada três cachorras de Paraty leva o nome de Maya, personagem de Juliana Paes. (Marília Neustein)