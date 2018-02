Direto da Bahia

Explicada a cara de poucos amigos de Marina Silva, ontem, na abertura do Fórum do Lide em Comandatuba – onde Eduardo Campos e Aécio discursaram. A culpa foi do ar-condicionado, que, segundo ela, estava forte.

Direto 2

A um mês da Copa, que imagem queremos transmitir? Com essa pergunta, Abilio Diniz pediu aos presentes, em discurso, anteontem, no evento, que mostrem “o amor que todos nós temos pelo País”.

O presidente do conselho da BRF recebeu a homenagem especial – principal prêmio dos associados do Lide, capitaneado por João Doria. Fez um paralelo entre o clima de tensão no Brasil e o ambiente em uma casa onde os irmãos brigam. “O que a gente faz quando chega uma gangue de rua? Esquece a briga e se une.” Foi aplaudidíssimo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Direto 3

André Esteves, eleito Personalidade do Ano, homenageou os clientes do BTG Pactual: “Meu sucesso está atrelado ao sucesso deles”. Jorge Gerdau, vencedor do prêmio Personalidade Social, destacou a contribuição da iniciativa privada à gestão pública. Flavio Rocha, Sônia Hess e Roberto Klabin, entre outros, também foram agraciados.