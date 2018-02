Direto da Alemanha

Seis empresários alemães (representando de Siemens a Thyssen-Krupp) se prepararam para almoço com seus colegas brasileiros – liderados por João Doria, do Lide –, sexta-feira, em Berlim, na sede da CNI local. Todos pressionaram o vice-presidente, Michel Temer, em seus discursos: explicaram que querem investir no Brasil, mas não conseguem.

Reclamaram de tudo, a começar pela infraestrutura do País, que não avança, passando pelos editais que não saem e a ausência de contrapartidas.

Para Luiz Furlan, ex-ministro de Lula e responsável pelo Lide Internacional, os empresários perderam uma oportunidade: “O que eles acham? Que Temer vai contar a ladainha para Dilma? Poderiam ter feito algo propositivo”, comentou à coluna – também presente ao evento, a convite da Audi Business/Lide.

Fato é que Marco Antonio Raupp, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, foi pego de surpresa e não soube o que dizer.

Já Temer demonstrou conhecimento dos casos, buscou explicar o que estava acontecendo e saiu-se pela vertente política, aclamando a democracia brasileira.

No domingo à noite, o mesmo grupo jantou com empresários da Baviera, desta vez em Munique.

E novamente ficou claro, ali, que eles desejam investir no Brasil, mas encontram dificuldades.