Direto ao ponto

Shalom Simchon, ministro de Indústria, Comércio e Trabalho de Israel, fez pedido aos empresários brasileiros do Lide. Anteontem, durante jantar na casa da embaixadora Maria Elisa Berenguer, em Tel-Aviv. Que não permitam que o fluxo de comércio entre Brasil e Israel seja interrompido.

O temor do israelense não é o avanço da crise econômica mundial. E, sim, as consequências – ainda que veladas – do provável veto do Conselho de Segurança da ONU à criação do Estado palestino. Mesmo com a aprovação na Assembleia Geral, dia 20.