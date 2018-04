Pensando no fim de semana de André Puccinelli, governador do Mato Grosso do Sul, Cláudio Nascimento, do grupo carioca Arco-Íris, mandou-lhe de presente o livro Tornar-se Gay, o Caminho da Autoaceitação, de Richard Isay.

Acompanhado de um bilhete carinhoso: “Caro governador, para sua reflexão…”