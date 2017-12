As incertezas no caminho das ‘novas’ Diretas Já

Indagado pela coluna, um ministro do STF fez ontem cálculos sobre as “Diretas Já” pretendidas pelo PT. Primeiro: a vacância do cargo de presidente nos dois primeiros anos de mandato é preenchida via eleição direta, mas Temer teria de sair para isso. Segundo: após 1º de janeiro de 2017 a vacância, diz a Constituição, se preenche via eleição indireta no Congresso.

Terceiro, o custo de promover a presidencial de 2014 ficou em torno de R$ 800 milhões – e uma nova sairia por mais.

E, por fim: tudo isso poderia ser alterado por uma reforma constitucional. Coisa que o maior partido – o PMDB, hoje no poder – não tem motivos para apoiar.