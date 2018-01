O exame da Ordem dos Advogados, hoje, será o último com as “velhas regras” que proíbem entrada de alunos com objetos de chapelaria, visto que poderiam esconder cola. O exame seguinte, dia 1º de junho, incluirá autorização para alguns itens… véu entre eles.

É que em prova realizada em março, candidata de religião muçulmana – com o véu – foi retirada da sala, revistada, submetida a perguntas e levada para fazer o exame em local separado.