No fim da “corrida” de kart em São Paulo, contra os cassetas Hubert e Marcelo Madureira esta semana, Felipe Massa foi brindado com o mais novo produto das Organizações Tabajara:



Um pneu de chuva equipado com um… guarda-chuva. “Seus problemas para correr na pista molhada acabaram”, garantiram.

