Dirceu recorre para não ser cassado pela OAB

Além de condenado no mensalão e preso por suspeita de ligações com atos investigados na Lava Jato, José Dirceu trava no momento uma terceira batalha – esta, para não perder sua carteira de advogado na OAB. Ele acaba de entregar recurso à Ordem contra a cassação, que foi aprovada pela OAB paulista em agosto.

O autor do pedido contra ele, o tucano Paulo Fernando Melo, de Brasília, tem duas semanas para fazer sua réplica ao recurso do ex-ministro. Levando em conta que as atividades do conselho federal da Ordem terminam no próximo dia 30.