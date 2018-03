Dinheiro real

A Arábia Saudita contribui com a reconstrução de Santa Catarina. O rei Abdullah Bin Abdul Aziz Al Saud fez doação de US$ 5 milhões em bens de serviços.



Luiz Henrique recebe o certificado, hoje, das mãos do embaixador Mohamad Kurdi.

