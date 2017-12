Dinheirama

Everton Rheinheimer tem de preparar o bolso se não quiser “quebrar” na pessoa física. Como a Siemens não encontrou indício de envolvimento de políticos, como afirma o ex-funcionário da empresa, ele próprio arcará com as custas das ações judiciais movidas por tucanos acusados em carta enviada por ele ao Cade.

O compromisso da multinacional alemã com Everton é dar apoio jurídico nas negociações do acordo de leniência desde que ele coopere integralmente com as investigações.