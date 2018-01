Aloisio Magalhães, designer da famosa nota de mil cruzeiros – que ficou conhecida como “barão” – ganha mostra hoje no Itaú Cultural. Foi ideia dele imprimir, nas cédulas, as imagens invertidas do barão do Rio Branco. Como nas cartas de baralho.

