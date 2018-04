Dilma passa o 1.º de Maio em Buenos Aires

Dilma terá um 1.º de Maio quente… em Buenos Aires. É a convidada da Feira Internacional do Livro, que decidiu abrigar o evento Luta pela Democracia no Brasil, #ArgentinaconLula. Entre presenças conhecidas, o ex-presidente colombiano Ernesto Samper.

Na agenda, o lançamento de dois livros: Lula: a Verdade Vencerá e Os Governos do PT: um Legado para o Futuro. Este, com presença do autor, Aloizio Mercadante.

