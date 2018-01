Dilma participará de ato contra impeachment em São Paulo

Como parte da estratégia do PT de mobilizar a opinião pública contra o impeachment, a presidente afastada Dilma participa amanhã de um ato promovido pela Frente Brasil Popular, na Casa de Portugal, em São Paulo. O partido aposta suas últimas fichas em mobilizações da militância e na defesa que Dilma fará no Senado na semana que vem, durante o julgamento do impeachment.

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, divulgou hoje um comunicado convocando a militância para “a semana de combate ao golpe”