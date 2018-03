A visita de Estado de Dilma a Barack Obama, segundo se apurou, não acontece antes de setembro.

O martelo deve ser batido na Cúpula das Américas, que começa hoje no Panamá.

No caminho dessa reaproximação, porém, o Brasil terá de decidir, no encontro, até onde é solidário com as causas de Nicolás Maduro e Raúl Castro no continente.