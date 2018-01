Dilma tem jantar de Natal com amigas do Planalto

Sem chamar atenção, Dilma jantou, anteontem, em SP, com amigas do tempo do Planalto, para troca de presentes de Natal.

Ganhou um sapato mocassim nude de Kátia Abreu, um kit L’Occitane de Tereza Campello e um Feliz Natal de Eleonora Menicucci.

A senadora foi presenteada com os livros Uma Breve História da Humanidade — Sapiens, dado pela ex-presidente, e O Segundo Sexo, por Eleonora.

Em uma sala reservada de um restaurante italiano, a noite foi regada com um vinho syrah brasileiro e a conta dividida pelas quatro.