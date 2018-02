A presidente Dilma Rousseff pretende curtir a folia do carnaval de Salvador no domingo – quando os trios Ivete Sangalo e Claudia Leitte arrastam a multidão.

Equipes de segurança da Presidência da República fizeram vistoria hoje no camarote do governador Jaques Wagner, no circuito Campo Grande, para recebê-la. A filha da presidente, Paula, já confirmou a presença.

Durante o feriado, Dilma ficará na Base Naval de Aratu, na Bahia, com a família.