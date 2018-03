Dilma determina que contratos do governo com a Delta sejam publicados na internet

Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados,revelou neste domingo, que a presidente Dilma Rousseff determinou que todos os contratos do governo federal com a Construtora Delta, uma das supostas beneficiadas pelo esquema gerido pelo contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, sejam publicados na internet. A medida teria como objetivo dar transparência às operações da construtora com a União.

De acordo com ele, a presidente tem acompanhado “de longe” os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que analisa a rede de influências do contraventor. Para ele, a postura do Executivo tem sido de deixar os trabalhos andarem “sem interferências”. “Dilma tem muita gordura para queimar”, acredita Maia, referindo-se à credibilidade da presidente com a opinião pública.