Digital e papel

Grávida de sete meses de uma menina, Sophia Alckmin não dispensa trabalho extra. Além do blog Betty, que mantém com a amiga Cris Tamer, a moça assume, agora, a direção de estilo da L’Officiel, a convite de Ricardo Kovarick. “Fiquei muito contente com a chance de uma experiência em revista. Vou sugerir matérias, falar de tendências, fazer a cobertura das semanas de moda internacionais. Tudo de que eu gosto.” Formada em Direito, com MBA em Gestão de Shopping, Sophia trabalha há nada menos que 18 anos com moda. Trilhou seus primeiros passos como vendedora da Daslu, depois gerente e, de lá para cá, teve diversas experiências na área. Vai continuar com o blog? “Claro! Adoro pesquisar, ler bastante, estar sempre atualizada. Acredito que serão trabalhos bem complementares.”

