Flávia Piovesan continua ‘missão’ no governo Temer

Flávia Piovesan continua no governo Temer. Embora não tenha sido avisada antes sobre a criação do Ministério dos Direitos Humanos – para o qual foi convidada Luislinda Valois, a quem ela ficará agora subordinada –, a procuradora ouviu do presidente o compromisso de que seus projetos e sua equipe estão preservados, embora em novo desenho.

“Havendo condições para realizar o trabalho adequado, ficarei”, afirmou à coluna. Depois de visitar as prisões de Manaus, ela viaja amanhã para Boa Vista, em Roraima.

Recado brazuca

Em tempos de Donald Trump e de leis antiimigração, a banda Jota Quest lança, na sexta-feira, clipe filmado no Brazilian Day, cantando o refrão-protesto Daqui Só Se Leva o Amor. Nos versos da faixa, a mensagem é clara: “Vamos cuidar mais da gente / vamos pensar diferente”.

Adoniran na avenida

O Camarote Bar Brahma, no Anhembi, vai homenagear Adoniran Barbosa. No ano em que se completam 35 anos de sua morte, a atriz Andreia Horta – que interpretou Elis Regina (responsável por imortalizar o Tiro ao Álvaro) no cinema – será a madrinha das noites. Em seguida, a banda gravará o primeiro DVD acústico da carreira.