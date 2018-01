Não está fácil para Gabriel Chalita. Uma ala do PMDB o critica por ter deixado a cidade, em pleno fogo cruzado entre Haddad e os peemedebistas, e passar quatro dias em um evento em… Montevidéu.

Outra ala do partido quer convocar a Executiva sem a presença do presidente. Para quê? Rediscutir o rompimento com Haddad.