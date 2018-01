Difícil, a vida

Ao se dar conta de que havia conduzido as expectativas de mercado de maneira inadequada, a autoridade monetária resolveu, ontem, tomar uma atitude. E soltou logo de manhã uma carta “paulada” para esfriar apostas, valendo-se de projeções do FMI. É que investidores davam como certa a retomada hoje, pelo Copom, do aperto monetário com mais 0,5 ponto, reflexo direto de alertas feitos pelo BC.

A iniciativa foi considerada “desastrosa” por 13 entre 10 interlocutores da coluna.

Difícil 2

Players consultados concordam em que uma alta de meio ponto da taxa básica seria inadequada frente à recessão. Até economistas ortodoxos vinham defendendo um aperto menor. Mas um comunicado nesse tom ninguém imaginava.

Difícil 3

Entende-se que o brusco movimento do BC pode ter sido adotado para tentar afastar a hipótese de pressão política sobre a decisão do Copom, que não deve aumentar os juros em meio ponto porcentual. Não deu certo.