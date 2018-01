Bastante nervosismo nas campanhas de Aécio e Dilma ontem, antes do primeiro dos quatro debates televisivos a serem enfrentados pelos candidatos do PSDB e do PT.

E imaginando a atuação de ambos, petista de alto coturno observou: “Se Aécio é mais simpático, Dilma certamente é mais consistente”.

Difícil 2

Mais centralização na reta final. Nada na campanha da presidente, segundo se apurou, está passando sem a aprovação explícita ou dela ou de João Santana.