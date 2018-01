Rosana Jatobá lançará série de livros pela editora Grupo Plano B. Com coautoria de Arminda Jardim e ilustrações de Isabel Galvanese, as narrativas contam as aventuras dos gêmeos Lara e Benjamin.

