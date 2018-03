A CosacNaify lança, em novembro, o livro interativo Assim ou Assado?, do artista tcheco Dobroslav Foll. Sem palavras, traz imagens sobrepostas que se transformam ao deslizar de uma lâmina de acetato listrada.

E conta com uma pérola: texto exclusivo de Abraham Palatnik, fundador da arte tecnológica no Brasil e pioneiro da arte cinética no mundo.