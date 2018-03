Diego Lerman, premiado diretor argentino, vem ao Brasil e se encontra com parceiros brasileiros

Paula Cosenza, sócia da Pandora Filmes e produtora da Bossa Nova, vai se encontrar com o diretor argentino Diego Lerman, de “Uma Espécie de Família” – vencedor de melhor roteiro no festival de San Sebastián. Ele vem ao Brasil para a exibição do filme na Mostra de Cinema de São Paulo.

Além de Uma Espécie de Família, que a Pandora lança no Brasil, os dois conversam sobre as demais coproduções da Bossa Nova: os longas “O Caso Morel”, de Suzana Amaral e “Planta Permanente”, de Ezequiel Radusky, além da série dirigida por Luiz Villaça e que tem Lerman como consultor de roteiro.