Semana passada, em reunião na sede do Dieese com presença de técnicos e líderes das centrais sindicais, além de entidades empresariais, alguém sugeriu incluir no texto do documento Compromisso com o Desenvolvimento, as palavras “republicana” e “ética”.

O secretário geral da CUT, Sérgio Nobre, surpreendeu ao pedir a exclusão da palavra “ética”. Motivo dado? O termo, neste momento, vem sendo usado de maneira deturpada no debate político.