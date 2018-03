O prefeito eleito de BH, Márcio Lacerda, segue a receita do padrinho Aécio Neves. Vai chamar o consultor Vicente Falconi, do Instituto de Desenvolvimento Gerencial, para reformular a estrutura do Executivo municipal.



Foi ele o “inventor” da recuperação financeira de MG. Quando Aécio tomou posse, o Estado devia R$ 2,5 bilhões. Hoje está no azul.

