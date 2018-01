Depois da Stagium e da Quasar, agora quem pede ajuda é o Grupo Corpo. Com 41 anos de existência, a companhia mineira lançou a plataforma Amigos do Corpo para conseguir doações diretas e via IR.

Principal patrocinadora do grupo, a Petrobrás reduziu a contribuição anual de R$ 10 milhões para R$ 2,5 milhões nos últimos anos.