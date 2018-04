Apesar da crise, os brasileiros não desistiram de viajar nas férias. Uma pesquisa exclusiva desenvolvida para o AlugueTemporada mostra que 79% dos entrevistados mantiveram os planos de viagens.

Cidades no Brasil são escolhas de 95% dos entrevistados do Sudeste, que parecem querer se desconectar: somente 38% consideram wi-fi essencial no local de hospedagem, atrás do Sul (47%) e Nordeste (52%).