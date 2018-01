Diário de mochileiro no Peru

Por Débora Bergamasco

Diego Gutierrez, mochileiro brasuca de 19 anos, conseguiu, com mais alguns amigos, escapar às enchentes em Machu Picchu abrigando-se no luxuoso Machu Picchu Sanctuary Lodge, onde a diária é de US$ 1.022. Mas não pode usufruir da mordomia. Em conversa ontem com a coluna, contou que está há quatro dias sem banho, dormindo amontoado com outros turistas no chão do refeitório.

Mas não parece incomodado com a situação. Afinal, come três vezes ao dia. “E de graça”, conta, brincando. “Café com pão e, no almoço e jantar, arroz com caldo de frango.”

Consegue falar com a família graças ao único telefone público do lugar. A internet do hotel está, desde anteontem, proibida para não-hóspedes.

Cansado de jogar baralho e bater papo, sem nada para fazer, Gutierrez pretendia, ontem, caminhar até Águas Calientes – pois, mesmo com desconto de 50% do Sanctuary Lodge, o preço continua acima de suas posses. “Vou tentar me hospedar em algum hotelzinho por lá”, explicou.

Arrependido? “Não. Eu gosto de aventura. Se der, volto”.