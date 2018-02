Por conta do adiamento da inauguração da nova ala do Shopping Pátio Higienópolis, a administração tem conversado com os lojistas.

Para evitar eventuais prejuízos, negociam ajuda de custo para bancar os convites de inauguração – já confeccionados e que irão para o lixo. Também discutem valor sobre o faturamento previsto no período em que as lojas estiverem fechadas pelo adiamento.

Indagada, a assessoria do shopping não confirma nem desmente a informação.