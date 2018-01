Um dia depois da comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, a Votorantim inaugura, amanhã, viveiro de mudas nativas da Mata Atlântica no seu Legado das Águas – a maior reserva privada desse bioma no País, criada há 50 anos por Antonio Ermirio de Moraes.

Está situado em torno das usinas hidrelétricas da empresa, ao longo do Rio Juquiá.

O viveiro poderá produzir, por ano, 200 mil plantas.