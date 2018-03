Professores da Universidade Federal de Integração Latino Americana, no Paraná, enviaram carta ao Ministério da Justiça pedindo proteção para Tonico Benites.

O pesquisador indígena conta também com apoio da Associação Brasileira de Antropologia, que emitiu nota de repúdio às ameaças de morte que ele vem recebendo.

Índio2

Cinquenta kuikuros do Xingu – que estão em SP para a comemoração, hoje, do Dia do Índio – têm programa: assistir ao filme Xingu, de Cao Hamburger.

Convite feito pela O2, produtora do longa.