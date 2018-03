O Diário Oficial da Assembleia paulista publicou lei que cria… o Dia do Choro, 28 de junho. Também foram oficializados o Dia do Tai Chi Chuan (último sábado de abril) e o Dia de Jerusalém (6 de junho). Vão criar do Dia do Expediente?

