Era evidente a satisfação de Ricardo Lewandowski, anteontem à noite, no lançamento do Anuário da Justiça, no STF. Motivo? Todos admitiam que ele foi o grande vencedor com a indicação de Luiz Edson Fachin para a vaga de Joaquim Barbosa.

Mas não faltaram, no evento, comentários irônicos como o de que Lula, em nomeação anterior, teria vetado Fachin por achá-lo… muito de esquerda.