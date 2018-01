Mãe, filha e roupa

Para comemorar o Dia das Mães, Candy Brown e Giulia Alterio convidaram amigas e clientes para serem retratadas usando vestidos Candy. Aproveitando a festa, mãe e filha também entraram no clima e posaram juntas. Giulia começou a trabalhar com sua mãe em 2012 e, desde a sua entrada, a marca se modernizou, tanto no estilo quanto no conceito – os vestidos que antes eram feitos apenas sob medida passaram a ser também prêt-à-porter. Desde então, a empresa já cresceu cerca de 80%. “Ter uma filha trabalhando comigo foi o meu maior presente. A Giulia, além de ser extremamente objetiva, tem um estilo que é só dela. No trabalho, somos muito complementares: eu trago a minha experiência e ela o frescor”, afirma Candy.

